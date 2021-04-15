أستاذ بمعهد التخطيط: تطوير الفسطاط سيرفع من قيمتها الاقتصادية

قال الدكتور زينب الصادى، مدرس بمعهد التخطيط القومى، إن منطقة الفسطاط هى احد العواصم الاسلامية فى مصر والتى بنيت فى عصر عمرو ابن العاص وكانت بداية القاهرة قبل عهد القاهرة الفاطمية، لافتة إلى أن منطقة الفسطاط بها عدد كبير من الآثار الاسلامية والمشروعات المنفصلة.

وأضاف الصادى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه كان يتم تطوير بعض الاجزاء فى الفترة الاخيرة من الفسطاط، مؤكدة أن التطوير يعمل على تحقيق أهداف التنمية الاستيراتيجيةا لمستدامة ويعمل على تطوير المنطقة السكنية الموجودة وزيادة جذب الاستثمارات الاجنبية.

وتابعت أن نعمل على تنمية المنطقة وزيادة الجذب السياحى للمواطنين، منوهة بأن مقترح مشروع التطوير الشامل يهدف للاستفادة منا لمنطقة ويطرو العديد منا لمساحات الغير آمنة ويعمل على تقديما لخدمات ويعمل على سهولة الوصول للمنطقة فالبتالى القيمة الاقتصادية للمنطقة سترتفع.

وأوضحت أن السياحة تجذب النشاط الاقتصادى والذي يعود بالنفع على أهل المنطقة ويعمل على تنمية وتشجيع الأنشطة التى تدر دخل لأهل المنطقة، مؤكدة أن سكان بعض المناطق سيقوا فى أماكنهم.