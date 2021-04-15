شعراوى: تنظيم 3 دورات تدريبية الأسبوع المقبل لرفع مهارات العاملين بالمحليات

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الاسبوع المقبل 3 دورات تدريبية هى تنمية قدرات المديرين والعاملين فى صندوق التنمية المحلية والإقراض، وكيفية التعامل مع المواطنين من ذوى الهمم بلغة الإشارة للمديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، وتحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الاعلام ، فيما تستمر للأسبوع الثانى على التوالى الدورة التدريبية الخاصة بإعداد الجرافيك والإنفوجراف والفيديو والمونتاج ويستفيد من الدورات 108 متدربين من جميع المحافظات .

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برفع مهارات العاملين في المحليات.

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الى أهمية تطوير العنصر البشري داخل المحليات من أجل تطوير الاداء مؤكداً أن تدريب العاملين والاستثمار في العنصر البشري من أهم وسائل تطوير الادارة المحلية مما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة لافتاُ الى ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجالات عملهم ، وقال أن مركز سقارة ينتهج دوراً جديداً في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التى تدربوا عليها .

من ناحية أخري ... احتفل مركز التنمية المحلية اليوم الخميس (15/4/2021 ) بإنتهاء فعاليات دورتين تدريبتين هما تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والاحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الشمول المالى وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات بكافة أنواعها والتنمية الاقتصادية وتنمية مهارات العاملين والمديرين في إدارات الإيرادات والتحصيل والحجز الإدارى واستفاد منهما 54 متدربا من جميع المحافظات.

IMG-20210415-WA0001