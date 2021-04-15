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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهيئة العربية للتصنيع توقع بروتوكولين مع سامكريت والوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

ووقعت الهيئة العربية للتصنيع صباح اليوم بروتوكولين للتعاون، الأول مع  مجموعة شركات سامكريت، والاخير مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك".

في هذا الصدد، أشاد "التراس" بخبرات مجموعة شركات سامكريت في مجال تنفيذ المشروعات  القومية بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط ، موضحا أنه تم الإتفاق علي التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه تم الإتفاق علي تنسيق الجهود وتبادل الخبرات فيما يتعلق بملف تعميق صناعة السيارات داخل مصر بالتعاون مع إتحاد الصناعات ووزارة الصناعة، لافتا إلي التعاون المشترك بإستغلال الإمكانيات التدريبية المتوفرة بالهيئة العربية للتصنيع ومجموعة شركات سامكريت لخلق كوادر مؤهلة في مجال الصناعات المختلفة  .

كما أوضح "التراس" أهمية التعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك" لتحقيق التكامل في صناعة السكة الحديد والوحدات المتحركة بين مصنع سيماف  التابع للعربية للتصنيع ومصنع "نيريك" بما يمنع التداخل بين نشاط المصنعين ,لافتا أن مصنع سيماف متخصص في تصنيع وحدات الديزل المتحركة مثل عربات البضاعة والركاب وعربات النوم ورفع كفاءة عربات المترو , أما مصنع "نيريك " مخطط له العمل في تصنيع الوحدات الكهربائية المتحركة مثل المونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي .

وفي سياق متصل، ذكر "التراس" أنه أتفق علي تشكيل لجنة مشتركة مع مجموعة شركات "سامكريت" والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك" لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الأفريقية والعربية ، مؤكدا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

 وأشار "التراس" لأهمية  تحقيق التكامل بين العربية للتصنيع بما لديها من خبرات ومجموعة شركات سامكريت وايضا الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك"  بإعتبارهما شريكان بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد, وتنسيق التعاون المشترك  في العديد من الصناعات ومنها السكك الحديدية والإلكترونيات والمسبوكات والفيير والإستانليس وغيرها من مجالات التنمية المختلفة.

من جانبه أكد  المهندس " كريم سامي سعد "رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة شركات سامكريت ،علي أهمية الدور المحوري الذي تلعبه  الهيئة العربية للتصنيع  في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وبدوره أشار المهندس " أحمد فكري عبد الوهاب "العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك"  إلي أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع بصفتها الظهير الصناعي للدولة ، والإستفادة من خبراتها التكنولوجية ،لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال السكك الحديدية والمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي .

المشروعات القومية العربية للتصنيع شركات سامكريت الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية نيريك وزارة الصناعه اتحاد الصناعات

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