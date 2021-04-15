الوطنية للصحافة تنعى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

نعت الهيئة الوطنية للصحافة – رئيساً وأعضاءً - ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد كان قيمة وطنية وصحفية عظيمة؛ وأفنى حياته في خدمة الصحافة المصرية والدفاع عن قضايا الوطن طوال مسيرته.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء لأسرة الراحل؛ داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان قد رحل عن عالمنا صباح اليوم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 85 عاما، وتعد هذه ثالث وعكة صحية مرت على الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد خلال 7 أشهر، إذ تعرض لوعكة صحية في يوليو 2020، بسبب حدوث جلطة، وفي نهاية نوفمبر 2020، دخل المستشفى لحدوث آلام في المرارة، ثم تعافى وخرج من المستشفى، قبل أن يعود إليه مرة ثالثة لانخفاض نسبة الهيموجلوبين.

وأثناء دخوله المرة الثانية، قالت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إنّ والدها عانى من بعض الآلام في المرارة، ونقل إثرها إلى المستشفى.