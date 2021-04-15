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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جايه عندنا ليه | نجم مسرح مصر يفتح النار على ميريام فارس.. تفاصيل

كريم عفيفى
كريم عفيفى

نشر الفنان كريم عفيفى نجم مسرح مصر، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يفتح النار فيه على المطربة ميريام فارس بعد تقديمها إعلان فى مصر.  

وقال كريم عفيفى : "هي مش قالت أنها تقيلة على مصر جاية تعمل اعلانات عندنا ليه ". 

كريم عفيفى 

أزمة ميريام فارس فى مصر 

ويأتى موقف كريم عفيفى من الفنانة ميريام فارس بسبب موقفها السابق والذى هاجمت فيه مصر وكان ذلك خلال أحد المؤتمرات الصحفية المقامة على هامش مهرجان موازين في المغرب عام 2019، فبعد توجيه سؤال لها من أحد ممثلي الجرائد المصرية عن سبب عدم تقديمها لحفلات غنائية في مصر، جاء رد فارس بأن قبل الثورة كانت تُقيم حفلات بشكل أسبوعي في مصر ولكن توقفت الحفلات لفترة وفي تلك الفترة كبرت وأصبحت تُقدم حفلات بأجر أعلى كثيرًا مما كانت تتقاضاه في الماضي، وأكملت فارس حديثها قائلة " أنا أصبحت تقيلة على مصر ".

وياتى تعليق كريم عفيفى بعد أن لاقت تصريحات ميريام فارس الهجوم الشديد سواء داخل مصر أو خارجها واتهمها البعض بالغرور الذي يهلك الفنان وطالبها الكثير بالإعتذار للشعب المصري وهو ما قدمته في بيان رسمي وقالت " أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير " وأوضحت مقصدها بأنها أصبحت تطلب أجر عالي من متعهدي الحفلات وأنها لم تقصد ابدًا الإساءة لمصر.

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وبرغم من ان تصريح ميريام فارس قديم وكانت اعتذرت عنه الإ أن كريم عفيفى قرر أن يرد عليها ويعلق على الإعلان الذى قامت بتصويره وعرضه فى مصر. 

مسلسل نجيب زاهى زركش 

روَّج الفنان كريم عفيفي لـ مسلسله الجديد “ نجيب زاهي زركش”، ونشر البوستر الخاص به من خلال حسابه الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلَّق كريم عفيفي على البوستر: “مواعيد عرض مسلسل نجيب زاهي زركش”.

المسلسل يشارك في بطولته  يحيى الفخرانى وأنوشكا، شيرين، رنا رئيس، نهى عابدين، كريم عفيفي، إسلام ابراهيم، محمد محمود، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، هالة فاخر”، وإخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال.

عيد ميلاد يحيى الفخرانى 

كما احتفل الفنان كريم عفيفي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعيد ميلاد الفنان  يحيى الفخراني.
ونشر كريم عفيفي صورة له مع يحيى الفخراني وعلق عليها قائلاً "‬‏‪كل سنة وانت طيب ودايما بصحة ويخليك لكل اللى بيحبوك

كريم عفيفى كريم عفيفى نجم مسرح مصر ميريام فارس نجيب زاهي زركش يحيى الفخراني

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