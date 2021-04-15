بصرف على تعليمي.. قصة كفاح طالب جامعي حول شنطة سيارته إلى كوفي كار

في شارع عباس العقاد بمدينة نصر استغل الشاب مصطفي، شنطة سيارة والده وجعل منها "كوفى كار" لبيع القهوة والشاي والعصائر والمشروبات المختلفة سريعة التحضير ليكسب قوت يومه ويستطيع الانفاق علي دراسته.

يروي مصطفي قصتة لـ صدي البلد، قائلا: "أنا طالب في سياحة وفنادق في جامعة خاصة، واشتغلت في عدة فنادق، لكنها غير مجدية ففكرت في مشروع إضافي استطيع التوفيق بينه وبين دراستي، ولم يكن معي سوى سيارة والدي فقررت منذ عامين أن أحولها إلى عربة مشروبات ساخنة بأقل الإمكانيات، خاصة وأن الفكرة جاءتني من حبي لفتح مشروع خاص بي بدلا من العمل عند أحد.

أكثر من 20 نوعًا من المشروبات الساخنة، يقدمها «مصطفي» داخل سيارته، مضيفا: «اشتريت المعدات اللازمة، وتحملت كافة التكاليف، وأقدم فيه العديد من المشروبات الساخنة، منها القهوة بكل أنواعها والكابتشينو والشاي».

وأضاف أن هناك إقبال كبير من الزبائن وتشجيع على الفكرة، وإعجاب بكل ما يقدمه من مشروبات، مؤكدًا أن الأسعار في متناول الجميع.

واستطرد: "عندما عرضت الفكرة على أهلي استغربوا وقالولي وقفة الشارع وحشة، وتوقعوا فشلها، واليوم أصبح للعربة زبائنها، وأقدم مشروبات مميزة عما يقدم في الكافتيريات بأسعار من 5 إلى 20 جنيها.

اتخذ مصطفي "معلش" اسما لمشروعه ليلفت انتباه المارة، وعن ردود أفعال سكان الحي، قال إنها كانت صعبة في بداية الأمر، ولكنها حاليا أصبحوا يشجعون الفكرة.

واختتم مصطفي حديثة قائلا: “اللي بيسعي ربنا بيرزقه ومش لازم يكون عندك امكانيات كبيرة عشان يبقي عندك مشروع خاص"، متمنيا أن تصبح عربية قهوة "معلش" ماركة عالمية في كل البلاد.