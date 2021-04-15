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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يدخل قائمة الأعلى دخلاً على انستجرام بـ2.8 مليون جنيه مصري

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف موقع Hopper HQ ، المختص بإدارة التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ترتيب أكثر المشاهير حصولاً على أجور عالية من موقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 

ويحتل نجمنا المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي المركز العاشر في ترتيب أكثر الشخصيات الرياضية حصولاً على أجر مقابل كل منشور بمحتوى إعلاني ينشره على صفحته .

ويحصل محمد صلاح علي مبلغ 180 ألف دولار أمريكي ما يعادل 2.8 مليون جنيه مصري مقابل كل منشور وذلك طبقا لما نشره الموقع في إحصائية عن العام المنقضي 2020 .

ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الأول في قائمة الأعلى أجرًا من انستجرام بمبلغ 89 ألف دولار أمريكي . 

قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا من إنستجرام : 
1- كريستيانو رونالدو، حيث يحصل على 889 ألف دولار أمريكي،

2- نيمار دا سيلفا، حيث يحصل على 704 آلاف دولار أمريكي

3- ليونيل ميسي، حيث يحصل على 695 ألف دولار أمريكي

4- ديفيد بيكهام، حيث يحصل على 339 ألف دولار أمريكي

5- ليبرون جيمس، حيث يحصل على 307 آلاف دولار أمريكي

6- فيرات كوهلي، حيث يحصل على 296 ألف دولار أمريكي

7- رونالدينهو، حيث يحصل على 238 ألف دولار أمريكي

8- جاريث بيل، حيث يحصل على 200 ألف دولار أمريكي

9- زلاتان إبراهيموفيتش، حيث يحصل على 200 ألف دولار أمريكي

10- محمد صلاح، حيث يحصل على 180 ألف دولار أمريكي

 

القلق يسيطر على محمد صلاح

أكد تقرير صحفي، أن النجم المصري محمد صلاح يشعر بالقلق بسبب مستقبله مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن محمد صلاح لا يريد ترك أنفيلد، لكنه قلق بشأن موقف إدارة نادي ليفربول من تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وأشارت الصحيفة، إلى أن محمد صلاح غير مصمم  على الانتقال إلى نادٍ آخر، إلا أنه قلق من إجراء ليفربول تعديلا على المستوى الهجومي للفريق.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن ليفربول سيتوجب عليه اتخاذ عدة قرارات خلال الصيف المقبل، أهمها مصير محمد صلاح.

ويتصدًر محمد صلاح جدول هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 19 هدفًا، بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام.

يُذكر أن ليفربول وداع دوري أبطال أوروبا، أمس، الأربعاء، بعد الهزيمة أمام ريال مدريد 3 - 1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وحمّل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لاعبه محمد صلاح، مسئولية خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

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