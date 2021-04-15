أفنى عمره في خدمة صاحبة الجلالة.. الحرية المصرى ينعي الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

ينعي حزب الحرية المصرى، برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدم أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نائب رئيس الحزب، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، قائلا:" إن مصر فقدت قيمة وقامة صحفية كبيرة ، فالراحل من الشخصيات الوطنية التي عشقوا تراب الوطن، وأفنى سنوات عمره في خدمة صاحبة الجلالة، وله إسهاماته الصحفية.

وأكد مهني، أن الراحل تتدرب على يديه أجيال عظماء فى بلاط صاحبة الجلالة، متقدما بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الأستاذ مكرم محمد أحمد وأسرته الصحفية؛ داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وانا لله وانا اليه راجعون