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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالجلاش.. 3 طرق سريعه لعمل أم على

ام على
ام على

أم على من الحلويات السريعه التى يقبل الكثيرين على إعدادها على مائدة رمضان إليك طريقة إعداد أم علي   بخطوات سهلة وسريعه أحلى من المحلات 

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بالقشطة والمكسرات..طريقة عمل أم علي في الفرن
 

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بالقشطة والمكسرات..طريقة عمل أم علي في الفرن

 

أم على للشيف غادة التلى 


المقادير:
50 جرام مكسرات
1 صفار بيض
رشة فانيليا
75 جرام سكر
1 1/2 كوب حليب
1 1/2 كوب كريمة طازجه
2 كوراسون

طريقة التحضير:

قطعي الكرواسون لقطع صغيرة
ضعي السكر والفانيلا الكريما والحليب وصفار البيض في وعاء واخفقي جيدا
صبيهم على الكرواسون وضعي المكسرات على الوجه وأدخلي أـم علي  الفرن لمدة 20 دقيقة. 

أم على للشيف غادة التلى 


مقادير طريقة أم علي بالجلاش:
لفة جلاش

2لتر لبن 

 كوب سكر

2م ك دقيق

2م ك لبن بودر

2م ك قشطة

فانيليا 

زبيب 

وجوز هند

 مكسرات وسوداني


*طريقة تحضير أم علي بالجلاش:

-يقطع ورق الجلاش ويحمر في الفرن بقليل من الزيت

-يوضع 2 لتر لبن في وعاء على النار مع كوب السكر ويقلب جيدا-

يضاف ملعقتي لبن بودر و الدقيق والفانيليا على اللبن ويقلب جيدا حتى يصبح القوام كالكريمة ثم ملعقة قشطة

يوضع الجلاش المحمر في الطواجن مضافا إليه المكسرات ” زبيب وجوز هند و سوداني”-يسقى الجلاش باللبن ويوضع على الوجه ملعقة قشطة ويدخل الفرن

 

 أم علي بالكاكاو

 

كاكاو محلي 

لبن 

كريمة حلويات 

زبيب 

جوز هند 

عجينة ميلفيه جاهزة 

شوكولاتة بالبندق  قطع

 

طريقة تحضير أم علي بالكاكاو

-يخلط اللبن فى إناء على النار مع الكاكاو المحلى

-تضاف الكريمة وجوز الهند ويقلب الخليط ويترك على النار حتى الغليان

-يكسر الملفيه ويوضع في طاجن مع قطع الشيكولاتة والزبيب

-يضاف خليط اللبن لخليط الملفيه في الطاجن

-تسيح الشيكولاتة مع البندق المحمص والكريمة على النار

-يوضع في الفرن حتى يحمر الوجه

-تزين بجوز الهند والزبيب وقطع الشيكولاتة وتقدم

 

أم على رمضان حلويات مقادير أم على طريقة عمل أم على أم على بالخطوات

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