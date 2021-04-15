سامح شكري : الرئيس السيسي حريص على توطيد العلاقات مع الأشقاء الأفارقة

اكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر حريصة على تنمية علاقاتها بالدول الافريقية.

وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب “ العلاقات المصرية الافريقية وثيقة وشهدت اهتماما كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استعادة الدولة الاستقرار في ٢٠١٤”.



وقال وزير الخارجية إن العلاقات المصرية الافريقية شهدت فتورا منذ محاولة اغتيال الرئيس محمد حسني مبارك في اديس أبابا، حيث حدث ابتعادا لمصر عن محيطها الافريقي وازداد الأمر بالانشغال بالشأن الداخلي بعد عام ٢٠١١ عدم الاهتمام بالشأن الافريقي و مصر.



وقال خلال اجتماع اللجنة الافريقية بمجلس النواب " مصر تطلع لاستعادة مصر دورها بالتعاون مع الاشقاء الافارقة في مجالات متعددة منها الاستثمارات والتبادل التجاري وحل النزاعات المسلحة.



وقال وزير الخارجية "المرحلة السابقة شهدت تركيز واهتمام العلاقات المصرية والافريقية وحرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي على التفاعل مع الاشقاء الافارقة والمشاركة في قمم الاتحاد الافريقي منذ عام ٢٠١٤.



و اضاف " تبوأت مصر دورها في الاتحاد الافريقي وقامت بالعديد من الزيارات للعواصم الافريقية ولتبادل وجهات النظر والتعاون

والتكامل والعمل على مزيد من التواصل وبناء العلاقة القائمة على التعاون المشترك والاحترام المتبادل وتحقيق مصالح مصرية في اطار الاتحاد الافريقي.



وقال نسعي لمزيد من الارتقاء بالعلاقات مع الافارقة والتنسيق في مجالات عدة الزراعة والرى والاتصالات واضاف " وتظل مصر حريصة علو هذا الدور والمساعدات واتصالا بجائحة كوررنا تقف مصر كتف بكتف بجانب الأشقاء عبر تقديم المساعدات في اطار وحدة المصير والمستقبل وكان لها وقع طَيب.

وقال وزير الخارجية "هناك علاقات خاصة بالسودان و جنوب السودان وتنسيق وثيق مع جنوب السودان.



ودول حوض النيل وشرق افريقيا وتحقيق الاستقرار في القرن الافريقي.