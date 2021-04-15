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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. السعودية تعلن آليات وضوابط العمرة للقادمين من الخارج

السعودية تعلن آليات
السعودية تعلن آليات وضوابط العمرة للقادمين من الخارج

حدّدت وزارة الحج والعمرة السعودية، آليات وضوابط للقادمين للعمرة من الخارج، مشددة على ضرورة التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من أداء العمرة، والتحقق من حالة التحصين وفقًا لنوع اللقاحات المعتمدة.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» اليوم الخميس، إنفوجراف بعنوان (آليات وضوابط للقادمين للعمرة من الخارج) موضحًا الضوابط التالية:

ــ التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة  قبل 6 ساعات من أداء العمرة.

ــ تسليم المعتمر الإسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبكية.

ــ الالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصص للمعتمر.

ــ التحقق من حالة التحصين وفقًا لنوع اللقاحات المعتمدة.

ــ إبراز الأسورة عند الوصول لمركز التجمع للتحقق من بيانات المعتمر والتصريح.

آليات وضوابط العمرة للقادمين من الخارج

وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت في وقت سابق إطلاق تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا) بنسختيهما المحدثتين، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بحيث يتاح من خلالهما للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق (توكلنا).

ويأتي هذا التكامل التقني بين التطبيقين بهدف التناغم مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له، وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وحجز التصاريح من خلال المنصات الرسمية المعتمدة.

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