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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مصنعا لإنتاج الأدوات الكهربائية وتطوير شارع الشاحنات

صدى البلد

قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس بجولة تفقدية موسعة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، تابع خلالها سير العمل بعدد من المشروعات الصناعية ، حيث تابع محافظ بورسعيد سير العمل بمصنع أفينا للأدوات الكهربائية ، وأطلع على معدلات الإنتاج بالمصنع ورافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد ورئيس مجلس إداراة المصنع .

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع أفينا للأدوات الكهربائية ، والذى يوفر صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة ، وساهم فى توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة ، مؤكدا أن مصنع أفينا من المصانع التى تحقق النظام والجودة و تطبق الإجراءات الاحترازية  والوقائية وتحافظ على سلامة العاملين .

والتقى محافظ بورسعيد بعدد من العاملين وحرص على سؤالهم عن مدى توفير سبل الراحة العاملين بالمصنع ، وقرر محافظ بورسعيد مكافأة عدد من العاملين بالمصنع ليكون حافزا لهم لتحقيق مستوى أكبر من الإنتاج ، مؤكدا على توفير كافة الدعم الذى يساهم فى اذدهار القطاع الصناعي بالمحافظة.
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