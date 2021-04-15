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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل جديدة بشأن نظام عقد البروفة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل الاختبار التقني المقرر عقده كـ بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في شهر أبريل .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : تعقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة “البروفة الاولى لامتحانات الثانوية العامة ” خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٢ أبريل من الساعة ١٠:٣٠ صباحاً وحتى ١:٠٠ ظهراً .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها من الاحد القادم  اهدافها كالتالي :
- ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه
- قياس تغطية  الـ 4G 
- قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية
- تحديث منظومة التابلت

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أنه للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور، على الطلاب الاتصال على الرقم المختصر: 19368 أو من خلال ، الواتساب:  01148970610 ، كما يجب إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار.

ويمكنك التعرف على مزيد من تفاصيل كل يوم من خلال الجداول التالية.

وزارة التربية والتعليم بروفة امتحانات الثانوية العامة امتحانات تجريبية الثانوية العامة البروفة الاولى

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