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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

من القتل إلى لعنة الفراعنة.. نظريات المؤامرة تحيط بغرق سفينة تايتانيك

صدى البلد

كان غرق السفينة تايتانيك في هذا اليوم قبل 109 سنوات مصدر إلهام للأفلام، ورحلة استكشافية للغوص في أعماق البحار، وظهر عدد مذهل من نظريات المؤامرة، ضربت ما يسمى بـ "سفينة الأحلام" جبلًا جليديًا في شمال المحيط الأطلنطي مساء يوم 14 أبريل 1912 وغرقت تحت الماء بعد عدة ساعات، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.

على مر السنوات ظهر عدد من النظريات البديلة لشرح الكارثة البحرية، من مؤامرة قتل متقنة بين أصحاب الملايين إلى لعنة مومياء مصرية، إليكم عددًا من أكثر نظريات المؤامرة التي يعتقدها البعض حول غرق السفينة تايتانيك.

انتقام جي بي مورجان

كان المصرفي الأمريكي جي بي مورجان مالكًا لسفينة تيتانيك من خلال شركة ميركانتايل مارين الدولية (IMM) ، بعد أن استحوذت الشركة على وايت ستار لاين، التي كانت تمتلك السفينة.

كان ينوي السفر في رحلة تيتانيك الأولى المنكوبة، لكنه غير رأيه بعض الوقت قبل أن تبحر ولم يصعد على متنها، أثار هذا نظرية مفادها أن مورجان خطط لغرق السفينة في محاولة لقتل المليونيرات المنافسين جاكوب أستور وإيزيدور شتراوس وبنجامين جوجنهايم، وجميع الركاب الذين لقوا حتفهم في الكارثة.

لكن هناك عدة تفسيرات تبرئ ذمة "مورجان" من تلك الكارثة، حيث قال "دون لينش" المؤرخ في جمعية تيتانيك التاريخية، لرويترز: "قال أحد كتاب السيرة الذاتية لجيه بي مورجان إن فرنسا تغير قوانينها لمنع الأمريكيين من تصدير الكنوز الفنية من ذلك البلد، لذلك ذهب مورجان إلى باريس للإشراف على إخراج مشترياته من البلاد، البلد قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ".

فيما قال خبير آخر من THS إن التفسير المقدم في ذلك الوقت هو أن مورجان كان مريضًا ويريد التعافي في منتجع صحي في فرنسا..


تبديل السفينة

هذه ليست نظرية المؤامرة الوحيدة التي تخص جي بي مورجان وتيتانيك، ففي عام 1998 ، نشر "روبن جاردينر" كتابه تايتانيك: السفينة التي لم تغرق أبدًا؟ حيث خلص إلى أنه في الواقع كانت السفينة الأولمبية الشقيقة لتيانيك هي التي غرقت، وقد غير شكلها وادعى أنها تيتانيك كجزء من عملية احتيال تأمينية من قبل شركة IMM التابعة لشركة مورجان.

تضرر الأولمبي في حادث تصادم في عام 1911 ووجد أنه مخطئ، مما يعني أن بنك لويد رفض سداد مطالبة التأمين، واحتاجت السفينة إلى إصلاحات ستوقفها عن العمل وتؤخر استكمال تيتانيك، وكل ذلك يمثل خسارة مالية جسيمة للشركة.

فيقول جاردينر: "من أجل ضمان استمرار جني الأموال ، سرعان ما قام وايت ستار بتصحيح الأولمبياد وإخفائه على أنه تيتانيك".

وأضاف: "كانت الخطة تتمثل في التخلص من السفينة الأولمبية بطريقة تسمح للشركة بتحصيل كامل القيمة المؤمن عليها لسفينة جديدة تمامًا.

لم تصطدم بجبل جليدي

إحدى أكثر نظريات جاردينر إثارة للجدل هي أن السفينة تايتانيك غرقت ليس لأنها اصطدمت بجبل جليدي، ولكن لأنها اصطدمت بأحد قوارب الإنقاذ التابعة لـ IMM.

يقول غاردينر إن هذا يتماشى مع نظريته القائلة بأن جبلًا جليديًا لن يكون قادرًا على إلحاق أضرار جسيمة بسفينة فولاذية مزدوجة الهيكل كما حدث لسفينة تيتانيك، ولكن تم رفض هذه النظرية من قبل عدد من المؤرخين والخبراء.

لعنة الفراعنة
أحد الركاب الذين غرقوا في حادث تيتانيك كان "ويليام ستيد" محرر بريطاني قضى السنوات العديدة الماضية في الإصرار على أن مومياء ملعونة كانت وراء العديد من الكوارث الأخيرة في لندن.

أثناء وجوده على متن الطائرة، أخبر "ستيد" عددًا من الركاب الآخرين عن نظريته بشأن لعنة الفراعنة، حيث روى أحد الناجين في وقت لاحق حكاية الصحفي "ستيد" لوسائل الإعلام، مما أدى إلى ظهور قصة في واشنطن بوست بعنوان: "شبح التايتانيك: انتقام مومياء من الرجل الذي كتب تاريخه".

يدعي بعض المؤمنين أنه كانت هناك بالفعل مومياء على متن السفينة تايتانيك عندما غرقت، ولكن في عام 1999 قام موقع التحقق من الحقائق Snopes بإسقاط هذه النظرية حيث لم يتم إدراج مثل هذا العنصر في بيان الشحن الخاص بالسفينة.

ومع ذلك يُعتقد أن الناجية الشهيرة مارجريت براون كانت تحمل معها بعض القطع الأثرية المصرية على متن السفينة أثناء تسليمها إلى متحف في دنفر.

سفينة تيتانيك سفينة الأحلام المحيط الأطلنطي لعنة الفراعنة السفينة تيتانيك

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