عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي تطوير المتحف المصري بالتحرير

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، السفير Christian Berger  سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي في مجال العمل الأثري والسياحي.

 

ومن جانبه، قدم سفير الاتحاد الأوروبي التهنئة للوزير على النجاح الذي حققته احتفالية الموكب الذهبي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، لافتا إلى انبهاره بهذا الموكب المهيب الذي أكد على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة التي تمتد عبر التاريخ.

 

وتم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأعمال بمشروع تطوير ورفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير والذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

 

كما قام الدكتور خالد العناني خلال اللقاء باستعراض ضوابط واشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها مصر وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية والمواقع الاثرية والمتاحف لضمان صحة وسلامة كافة الزائرين والسائحين والعاملين في القطاع وهو ما يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، موضحاً أن نسب الإصابة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر تكاد تكون منعدمة.

 

وأشار الدكتور خالد العناني إلى قيام الدولة ببدء تطعيم العاملين في القطاع السياحي ضد فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة كافة العاملين بالقطاع وكذلك السائحين والذي سيسهم بدوره في تنشيط حركة السياحة.

 

ومن جانبه، أثنى السفير على الزيارات التعريفية التي تحرص الوزارة على تنظيمها باستمرار لسفراء الدول المختلفة إلى المدن السياحية المصرية المختلفة للتعرف على المقومات السياحية والأثرية لهذه المدن، بجانب التعرف على ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المطبقة بها على أرض الواقع.

 

وفي نهاية اللقاء، وعد السفير بأنه سيقوم بنقل هذه الجهود التي تقوم بها مصر لضمان سلامة وصحة السائحين والعاملين في القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي.

خالد العنانى وزير السياحة والاثار سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة الاتحاد الأوروبي نقل المومياوات الملكية المتحف المصري لمتحف القومي للحضارة المنشآت الفندقية والسياحية فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

وزير السياحة والآثار يناقش استعدادات معرض السفر العربي مع سفير الإمارات

مساعد وزير السياحة والآثار يلتقي أصحاب مراكز الغوص بجنوب سيناء

وزير السياحة والآثار ومحافظ القاهرة يشهدان حفل تكريم المشاركين فى موكب المومياوات

ترشيحاتنا

مفاجأة .. هيكتور كوبر مرشحا لتدريب بيراميدز

طلعت يوسف يكشف أسباب ضم حسام حسن لـ أهلي طرابلس

الرئيس السيسى يوجه بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس

السيسي يوجه بتوفير الدعم الكامل لمنظومة التعليم الحكومي لتحقيق الجودة المستهدفة

فطارك عندنا.. طاجن بامية باللحمة مع الأرز بالشعرية.. والحلو.. قطايف بالشوكولاتة

السيسي يوجه بتطوير المحاور الرئيسية بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الزحام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الخارجية : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

معاقبة صديق متحرش المعادى بالحبس سنة

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

التعليم: أول بروفة لامتحانات الثانوية العامة بأسئلة من "بره المنهج"

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

القمة فى موعدها .. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الأهلى والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ