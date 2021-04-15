تعرف على معهد بحوث البترول وجميع الأنشطة التى يقوم بها

يعد معهد بحوث البترول المصري (EPRI) هو معهد حكومي تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم 541 في عام 1974. وأنشئ تحت مظلة وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا للمساعدة في دفع تنمية الدراسات والتطبيقات في قطاع النفط، وإيجاد حلول للمشاكل التقنية سواء طويلة أو قصيرة الأمد.

ويهدف المعهد الى المساعدة في حل مشاكل صناعة البترول والتوسع في أبحاث زيادة معدل الاسترجاع للبترول في الحقول الجديدة والقديمة ، وإنتاج وتطوير كيماويات الحقول لتسهيل إنتاج الزيت الخام، بالإضافة الى التوسع في الأبحاث والدراسات للاستفادة القصوى من الغاز الطبيعي المصري في مجال الصناعات البتروكيميائية، الاستغلال الأمثل للمتكثفات في تصنيع مواد عالية القيمة .

هذا بجانب الاهتمام بمجال التكنولوجيا الحيوية لخدمة الصناعة البترولية والاهتمام بتطبيقات تكنولوجيا إنتاج المواد ذات الأحجام النانومترية في مجال البترول، استحداث بدائل للمنتجات البترولية .

وإنشاء المعهد مراكز الخدمات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها التطبيقية لقطاع البترول في مجالاته المختلفة وكذلك لبعض القطاعات الأخرى وذلك في سبيل تطوير نتائج الأبحاث إلى مرحلة التطبيق.

وتعد خدمات المعهد التطبيقية الذى يقدمها لقطاع البترول هي :

1- كيماويات الحقول التى تصل الى حولى (40) منتجاً للمعالجات – الألمنيت الذى يستخدم فى تغليف خطوط البترول والغاز البحرية ومواد الحفر .

2- تقديم الإستشارات الفنية وخدمات تنظيف الخزانات وإعادة استخدام الرواسب .

3- تنظيف المبادلات الحرارية وضبط الجودة لشركات البترول علاوة على الخدمات التحليلية .

4- إنتاج خلطة أسفلتيه خاصة تستخدم في صيانة فواصل التمدد الحرارى للكباري المعدنية وصيانة ممرات المطارات المدنية أو الحربية .

5- يقوم المعهد بمد هيئة قناة السويس بمشتتات بقع الزيت الناتجة عن تسرب الزيت من السفن المارة بالقناة والتى تؤثر على حركة الملاحة بها .

ويتعامل المعهد مع العديد من القطاعات المدنية بالدولة مثل شركات البترول – المقاولون العرب – هيئة قناة السويس وغيرها من الكيانات .

وتلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً من الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر مارس الماضي.

أوضح التقرير، أن المعهد حقق إنجازاً جديداً على مستوى تصنيف SCImago الدولي، حيث جاء المعهد في المرتبة الأولى محلياً بمؤشر تأثير الابتكار، والمركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط بمجال الطاقة، والمركز الثاني على مستوى جمهورية مصر العربية بمجالي الطاقة والكيمياء.

وأضاف التقرير، أن عدد الأبحاث المنشورة في المجلات المفهرسة عالمياً (٣٥) بحثا، والمشاركة في (٧٤) ورشة عمل وندوات.

وتضمن التقرير أيضاً قبول (٣) مشروعات بحثية من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان: «دراسة النشاط الحفزي لمركبات البيروفسكايت ذات المسامات الهيكلية الشكل»، و«تحضير وتقييم أغشية ترشيح نانوية ذاتية التنظيف لإزالة بعض الملوثات العضوية من مياه الصرف الصناعي»، و«تحضير كربون مسلفن من بقايا الشاي كحفاز حامضي لإنتاج اقتصادي لوقود الديزل الحيوي».

وأشار التقرير بتجديد اعتماد شهادة ISO 17025 في معامل معهد بحوث البترول المصري للعام الحادي عشر على التوالي، من قبل المجلس الوطنى للاعتماد «ايجاك». وهي المعامل المركزية للخدمات، ومركز خدمات وتطوير الكيماويات،