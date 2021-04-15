في حوار خاص لـ صدى البلد| أمير كرارة: "غفران الغريب" يشبه الأسد .. وأتمنى نجاح المسلسل.. السقا ساعدني في اللهجة الصعيدية .. وخلافاتي معه شائعة سخيفة

منذ بدء الإعلان عن تعاقده على مسلسل " نسل الأغراب" .. تمكن أمير كرارة في أن يصبح حديث الجميع، حيث أصبح البعض لديه تشوق في معرفة ما سيقدمه بعد النجاح الكبير في مسلسل الاختيار العام الماضي والذي قدم من خلاله شخصية العقيد الشهيد أحمد منسي.



ومع بداية الكشف عن شخصيته في المسلسل أصبح الأمر أكثر تشويقا للجمهور إذ أنها المرة الأولى التي يشاهد فيها الجمهور أمير كرارة في دور صعيدي، صدى البلد حاور النجم للحديث عن مسلسله الجديد.



ما الذي شجعك على خوض تلك التجربة ؟

الأمر كان محيرا في البداية، فبعد مسلسل الاختيار والنجاح الكبير الذي حققه بدأت أتساءل ما الذي سأقدمه الموسم المقبل، وبالفعل وجدت المخرج محمد سامي يتحدث إليّ عن هذا المسلسل وتحمست للغاية لأنه مخرج متميز ، إضافة لأنني سأشارك في بطولة العمل مع نجم كبير مثل أحمد السقا تجمعني به صداقة أنا أحبه على المستوى الشخصي.



حدثنا عن دورك في مسلسل نسل الأغراب ؟

أقدم في المسلسل دور شخص يدعى «غفران الغريب»، وهو شقيق " عساف الغريب " الذي يجسده النجم أحمد السقا ولكن كل واحد من أم مختلفة وتقع بيننا العديد من المشكلات بسبب جليلة " مي عمر " والغيرة الشديدة عليها من كل واحد منا حيث نتصارع سويًا ويحاول كلانا الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر .



ما الصعوبات التى واجهتها أثناء تقديم شخصية الصعيدي ؟

لم أتخيل أنني كنت سأقدم تلك الشخصية وذلك لأن شخصية الصعيدى بالذات تحتاج أن يتم تقديمها كما هي وبدون أى أخطاء ، وبالفعل كنت في البداية أخطئ في كثير من الكلمات ولكن كان هناك مصحح معنا يدعي عبد النبي الشحات، فهو كان مميزا وساعدني كثيرا في تجاوز عقبة اللهجة الصعيدية، كما أن السقا أبضا ساعدني في بعض المشاهد الأولي وذلك لأنه قدم تلك اللهجة من قبل ولديه خبرة فيها.



حدثني عن كواليس تعاملك مع الأسد في كواليس المسلسل أو أثناء التصوير؟

الأسد في المسلسل يعد واحدا من أقرب أصدقائي وأجلس معه كثيرا على الرغم من أنني كنت قلقا في البداية ، ولكن مع استمرار البروفات والاحتكاك أكثر به أصبحت أتعود عليه بالتدريج وساعدني في ذلك وجود المدربة لوبا الحلو.



اللقطة التي أثارت جدلا واسعا حين أطعمت الأسد بفمك؟

كانت لقطة مخيفة بالطبع ، ولكن ما طمأنني أن الأسد كان مُدرَبا على تلك الحركة، وقبل هذا المشهد بدأت أجلس معه كثيرا وأطعمه حتي يكون هادئا معي، وبالفعل أثناء تصوير المشهد تم تصويره بحرفية لكي يخرج بالشكل الذي تمت مشاهدته في البرومو وسيكتشف المشاهد عندما يعرض المسلسل أن القصة تشير إلى أن الأسد يشبه شخصية غفران الغريب حيث يتواجد الأسد ضمن مجموعة أخرى من الأسود في قصري.. والشخصية أيضا حتمت عليّ أن أرتدي خاتما وعصا وكل مرسوم عليه رسمة أسد.



حدثنا عن كواليس العمل ؟

أنا سعدت للغاية بالعمل للمرة الثانية مع النجم أحمد السقا بعد التعامل الأول في فيلم " هروب اضطرارى" ، كما أنني أيضا أود أن أشكر المخرج محمد سامي، فهو مخرج يهتم بكل تفصيلة في العمل ويقوم بكل شيء حتي لو بسيط في العمل، أما باقي الممثلين فجمعتني بهم كواليس مميزة والمسلسل مر بدون أي مشاكل.



بما أننا تحدثنا عن المشاكل .. فهل حدث بالفعل مشكلة بينك وبين السقا؟

هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، السقا نجم كبير وأعتبره مثل أخي وكل ما قيل شائعات لا أعرف مصدرها ، بالعكس المسلسل مر دون حدوث أي مشكلة ، ومحمد سامي كان حريصا طول الوقت على خلق جو مناسب لجميع الفنانين.



ماذا عن ابتعادك عن التعاون مع المخرج بيتر ميمي هذا العام بعد سنوات طوال من التعاون؟

بيتر ميمي بعيدا عن الشغل فهو صديق مقرب لي ، وبعد الاختيار والنجاح الذي حققناه تعاقدت على الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، وعندما عرض عليّ مسلسل نسل الأغراب أخذت رأيه وكان متفقا تماما معي أن أغير جلدي هذا العام وأقدم دور الصعيدي لأنه سيشكل تحديا كبيرا لي.



ماذا ستشاهد من مسلسلات هذا العام ؟

هذا العام سيتيح لي مشاهدة أكبر عدد من المسلسلات لزملائي، فقد انتهينا من تصوير مسلسل نسل الأغراب قبل رمضان بأسبوع، وهو ما يختلف عن كل عام فكنت دائما أصور في شهر رمضان حتى الأيام الأخيرة ولكن هذا العام سأحاول أن أتابع أكثر من عمل.



أخيرا ماذا تتوقع للمسلسل ولشخصية غفران الغريب؟

الشخصية مختلفة تماما عن ما قدمته من قبل وبذلنا مجهودا كبيرا والتوفيق سيكون حليفا من عند الله، ولدى ثقة أن الله سيمنح كل فرد على قد تعبه، وأتمني أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور ، لأن كل فرد فيه لم يبخل بنقطة عرق أو مجهود.



"نسل الأغراب" من أبرز المسلسلات في شهر رمضان ، لاسيما وأنه يجمع نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي الذى حقق نجاحات كبيرة في الدراما وأصبح تميمة النجاح للعديد من النجوم خلال السنوات الماضية، هذا إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري وينتظرها دائما.



مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.