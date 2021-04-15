نقابة الصيادلة تطالب الصحة بإعادة النظر فى توزيع تكليف دفعتى ٢٠١٨ و٢٠١٩

بعثت النقابة العامة للصيادلة، خطابا اليوم لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد طالبتها فيه بإعادة النظر فى توزيع تكليف الصيادلة دفعتى ٢٠١٨و٢٠١٩ نظرا لورود عدة شكاوى من الصيادلة للنقابة بعد ظهور نتيجة تكليفهم .

وأضافت النقابة أن شكاوى الصيادلة دفعة ٢٠١٨و٢٠١٩ تضمنت عدم تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف، إضافة الى تكليف عدد كبير من الصيادلة والصيدلانيات خارج نطاق محافظتهم وعدم مراعاة ظروفهم.

وطالبت النقابة، وزارة الصحة بتوضيح الآلية المتبعة فى توزيع التكليف للصيادلة، ومراعاة ظروف ابناءها والحرص على مستقبلهم، وتلبية مطالب الصيادلة عند التظلمات.