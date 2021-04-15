كانت ليلة.. أحمد وفيق يروي سر انهيار رانيا فريد شوقي خلال تصوير "ولاد ناس"

احمد وفيق يحكي عن مشهد ل رانيا فريد شوقي

نشر الفنان أحمد وفيق، صورة له مع الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .





وعلق أحمد وفيق علي الصورة، قائلا: " لا أذيع سراً.. رانيا فريد شوقي انهارت بجد في المشهد ده .. وكانت ليله..ولاد ناس".





وتشارك رانيا فريد فى بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبري فواز، أحمد وفيق،، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخي، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازي، وفريد النقراشي، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدني ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.