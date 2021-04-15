خبير روسي: الانسحاب المرتقب للقوات الأمريكية من أفغانستان سيسمح لواشنطن بالتركيز على احتواء روسيا والصين

أعلن الخبير العسكري الروسي، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، إيجور كوروتشينكو، أن الانسحاب المرتقب للقوات الأميركية من أفغانستان سيسمح لواشنطن بالتركيز أكثر على احتواء روسيا والصين.



وقال كوروتشينكو في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس:"إن الخصوم الرئيسيين للولايات المتحدة قد تم تحديدهما منذ فترة طويلة، وهما روسيا وجمهورية الصين الشعبية، وبالتالي ستركز أميركا جهودها بشكل أساسي على احتواء موسكو و بكين".



وأضاف:" أن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان يخلق خطر زعزعة الاستقرار في هذا البلد وتصدير التطرف الإسلامي من الأراضي الأفغانية إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى، حيث الوضع غير مستقر جدا ويمكن أن يؤدي ذلك إلى توترات عسكرية وسياسية واسعة النطاق في هذه المنطقة لروسيا". وكانت الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا عن نيتها سحب قواتها من أفغانستان اعتبارا من مطلع مايو المقبل واكتمال هذه العملية في 11 سبتمبر المقبل، في الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية في نيويورك.