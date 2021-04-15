عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاندا ارتشيل بإطلالة صيفية

بإطلالة صيفية.. هاندا أرتشيل تتألق في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

شاركت هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي"، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

 

 وظهرت هاندا ارتشيل في الصورة بإطلالة صيفية جريئة مما أثار إعجاب متابعيها.


من الناحية الجمالية، اعتمدت هاندا على وضع مكياج يبرز جمال ملامحها مما جعل إطلالتها مميزة.

الجدير بالذكر أن هاندا ارتشيل هي ممثلة وعارضة أزياء تركية من مواليد 24 نوفمبر 1993، اشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام ، وفي 2012 انضمت إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول.

 

وتتألق الممثلة التركية هاندا أرتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها ولذلك هي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".

هاندا ارتشيل انت اطرق بابي انستجرام أحدث ظهور إطلالة صيفية

موضوعات متعلقة

كانت ليلة.. أحمد وفيق يروي سر انهيار رانيا فريد شوقي خلال تصوير "ولاد ناس"

بإطلالة جذابة.. نوال الزغبي تخطف الأنظار عبر انستجرام

أحمد مجدي يلتقط صورة لدينا الشربيني.. وتعلق : بحبها اوي.. شاهد

بإطلالة مبهجة.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

مفاجأة .. هيكتور كوبر مرشحا لتدريب بيراميدز

طلعت يوسف يكشف أسباب ضم حسام حسن لـ أهلي طرابلس

الرئيس السيسى يوجه بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس

السيسي يوجه بتوفير الدعم الكامل لمنظومة التعليم الحكومي لتحقيق الجودة المستهدفة

فطارك عندنا.. طاجن بامية باللحمة مع الأرز بالشعرية.. والحلو.. قطايف بالشوكولاتة

السيسي يوجه بتطوير المحاور الرئيسية بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الزحام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

وزير الخارجية : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

معاقبة صديق متحرش المعادى بالحبس سنة

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

القمة فى موعدها .. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الأهلى والزمالك

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

التعليم: أول بروفة لامتحانات الثانوية العامة بأسئلة من "بره المنهج"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ