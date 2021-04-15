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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تسجيل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية
السعودية

كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و661 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق صحيف عكاظ ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 402142، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 386102، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6791 حالة.

وشددت وزارة الصحة السعودية على ضرورة الالتزام بمواعيد لقاحات فيروس كورونا المستجد، وأنه في حال عدم الحضور في الموعد المحدد، فإنه يترتب على ذلك حجز موعد جديد مرة أخرى، وذلك «حرصًا على توفير خدمة متميزة في الحصول على لقاح كورونا وبدون انتظار.

إلى ذلك، حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورونا المستجد، وقالت: «الأعراض المتوقعة من أخذ اللقاح بسيطة جدًّا، قد تكون ألمًا في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعورًا بالصداع والتعب يتحسن بالإكثار من السوائل».

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