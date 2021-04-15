النصر القاهري يكشف أسباب رحيل سيد عيد قبل مواجهة الأهلي

كشف رحيم عمر مدير الكرة بنادي النصر القاهري، أسباب رحيل سيد عيد قبل مباراة الأهلي بالأمس في بطولة كأس مصر.

وقال عمر في تصريحات عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن رحيل سيد عيد بسبب امتلاكه العديد من العروض في الفترة الماضية.

وأضاف مدير الكرة بنادي النصر، أن سيد عيد يمتلك العديد من العر وض خارج مصر، مضيفا انه قرار اتخاذ خطوة جديدة خارج النصر، الذي قضي فيه أكثر من 15 عاما.

وتابع:" أداء الفريق بالأمس امام الأهلي مجهود سدي عيد طوال الفترة الماضية".

واوضح:" أن نافع مستمر مع الفريق وادارة النادي تضع ثقة كاملة فيه الفترة المقبلة لاستكمال ما بدائه سيد عيد".