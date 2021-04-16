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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: وحدات تكنولوجية بوزارة الداخلية تسهل عملية ضبط المجرمين

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أيد ناجح محمد سيد أمين سر لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ما تقوم به وزارة الداخلية فى وضع برنامج تدريبى مكثف بمعهد تكنولوجيا المعلومات من تنظيم عدد من الفرق التدريبية يتلقى فيها ضباط أقسام تكنولوجيا المعلومات بمديريات الأمن العاملين بتلك المقار لتأهيلهم على مهارات فنية لتنمية قدراتهم الفنية بما يمكنهم من تلقى بلاغات المواطنين.


وقال "سيد" لـ"صدى البلد"، إن مواكبة تطورات العصر عن طريق وضع تدريبات داخل المؤسسات المختلفة يضمن سير العملية داخل هذه المؤسسات على أكمل وجهة ويحقق السرعة والدقة والانجاز، لافتا الى أن التدريب التى اعلنت عنه وزارة الداخلية يعتبر تدريب نوعي ويختلف باختلاف الغرض منه فهو يؤهل الضباط لثقل مهارتهم فى كيفية استخدام الوسائل الحديثة لضبط عصابات الإنترنت فى كل مكان.


وأشار عضو مجلس الشيوخ الى أن هناك جرائم عديدة ترتكب عن طريق الانترنت وهناك مسؤلية كبيرة تقع على عاتق وزارة الداخلية فى كشف خيوطها وتدريب الضباط يضمن هذه العملية على أكمل وجهة.


جاء ذلك بعد أن اضطلعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالداخلية، بتجهيز مقار لتلقى بلاغات المواطنين عن تلك الجرائم، وفحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقى البلاغات بالإدارة، فضلاً عن تزويدها بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفنى لتلك البلاغات تنسيقاً وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.

 

وتم وضع برنامج تدريبى مكثف بمعهد تكنولوجيا المعلومات من تنظيم عدد من الفرق التدريبية يتلقى فيها ضباط أقسام تكنولوجيا المعلومات بمديريات الأمن العاملين بتلك المقار لتأهيلهم على مهارات فنية لتنمية قدراتهم الفنية بما يمكنهم من تلقى بلاغات المواطنين ، وفحصها فنياً لسرعة وجوده وتحقيقاً لمستهدفات المنظومة الأمنية فى هذا المجال.

 

كما تم وضع برنامج تدريبى للضباط الذين سيتولون مسئولية وحدات تكنولوجيا المعلومات بأقسام ومراكز الشرطة بكافة مديريات الأمن على كيفية تلقى بلاغات المواطنين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات وتحرير المحاضر اللازمة لهم بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة.

 

وجارى بدء تشغيل تلك المقار اعتباراً من غدا الخميس، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر.

 

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين، لاسيما الخاصة بجرائم الإنترنت "جرائم تقنية المعلومات".

 

بمجلس الشيوخ وزارة الداخلية أقسام تكنولوجيا

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