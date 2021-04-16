كفارة عدم صوم المريض الذى وجب عليه أخذ الدواء فى نهار رمضان

فدية عدم صوم المريض

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “أخي مريض ولا يستطيع الصوم لأن عليه أخذ الدواء فى نهار رمضان وأوصاه الطبيب بالإفطار.. فما كفارة هذا الفطر؟”.

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا كان هذا المرض عارضا أى ليس مستمرا ويرجى الشفاء منه ففى هذه الحالة يجب عليه قضاء الأيام التى أفطرها في رمضان فقط بعد تمام الشفاء.

وأضاف أمين الفتوى: أما لو كان هذا المرض مستمرا فعليه فدية عن كل يوم أفطره إطعام مسكين واحد، والحد الأدنى للفدية لهذا العام الذى نحن فيه 10 جنيهات.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الذى لا يستطيع الصوم ولا يملك هذا المقدار من الفدية وفقير ومحتاج، ففى هذه الحالة ليس عليه شيء ما دام فقيرا.

وأوضح خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيس بوك" أن من استطاع أن يخرج أكثر من 10 جنيهات فهذا أفضل ويتقبل الله من المحسنين.