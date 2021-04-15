عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية فى بنك مصر ختام الخميس 15-4-2021

عملات -عربية
عملات -عربية

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية فى بنك مصر مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الخميس 15 ابريل 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك .

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام الخميس

وسجلت العملات العربية ختام الخميس:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 48.98 جنيه للشراء و 52.10 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام الخميس فى بنك مصر 4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى ختام الخميس فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام الخميس فى بنك مصر نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام الخميس 21.71 جنيه للشراء و22.16 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام الخميس فى بنك مصر 39.61جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام الخميس فى بنك مصر 3.95 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.

ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.

وأعلن البنك المركزي المصري، مواعيد العمل للقطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2021.

وحدد البنك المركزي المواعيد بالنسبة للموظفين، تكون مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

وأضاف أنه بالنسبة للجمهور، تكون مواعيد العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر

 

العملات العربية ختام الخميس بنك مصر الجنيه المصري سعر صرف

موضوعات متعلقة

تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: خيرية أمة الإسلام مرهونة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فيديو

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

من القتل إلى لعنة الفراعنة.. نظريات المؤامرة تحيط بغرق سفينة تايتانيك

تقرير تشريعي يكشف سلبيات تعديلات قانون الثانوية العامة

طول ما أنا موجود| أحمد مجاهد: لن يُعيّن أي حكم أجنبي لأي مباراة

كيف تسيطر على غضبك بدق المسامير .. أزهري يوضح الطريقة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

وزير الخارجية : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

السيسى يوجه بمواصلة التعاون مع "إينى" وتدعيم جهودها في تطوير الطاقة بمصر

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

شروط حصول العاجز عن الكسب على المعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

معاقبة صديق متحرش المعادى بالحبس سنة

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ