أسعار العملات العربية فى بنك مصر ختام الخميس 15-4-2021

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية فى بنك مصر مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الخميس 15 ابريل 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك .



ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام الخميس



وسجلت العملات العربية ختام الخميس:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 48.98 جنيه للشراء و 52.10 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام الخميس فى بنك مصر 4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى ختام الخميس فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام الخميس فى بنك مصر نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام الخميس 21.71 جنيه للشراء و22.16 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام الخميس فى بنك مصر 39.61جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام الخميس فى بنك مصر 3.95 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.



و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.



ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.



وأعلن البنك المركزي المصري، مواعيد العمل للقطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2021.



وحدد البنك المركزي المواعيد بالنسبة للموظفين، تكون مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.



وأضاف أنه بالنسبة للجمهور، تكون مواعيد العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر



