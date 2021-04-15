المبعوث الأممي إلى اليمن: قلقون من هجمات الحوثيين على السعودية

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، إدانة الهجمات الصاروخية التي تشنها مليشيات الحوثي على السعودية، لافتا إلى قلقه من الهجمات بالمسيرات والصواريخ الباليستية على المملكة.

وحسب شبكة "العربية"، قال جريفيث في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، إن فيروس كورونا يزيد معاناة اليمنيين الناجمة عن استمرار الصراع، مضيفا أن هناك العديد من الجهود التي تبذل لحل الصراع في البلاد.

وأشار إلى أن هناك إجماع على ضرورة الحل السياسي في اليمن، موضحا أن القتال في مأرب يتصاعد من جديد.

واستطرد جريفيث أن آلاف المعتقلين من مختلف الأطراف ينتظرون إطلاق سراحهم، مشيرا إلى أن الأحداث تؤكد أن الحل الوحيد للأزمة في اليمن هو المسار السياسي.

ولفت المبعوث الأممي إلى أنه سيتم رفع العقبات في الحديد ة أمام السفن التي تحمل الوقود والمواد الأساسية.