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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد حسم تظلمات الجبلاية لـ طعن الزمالك على إيقاف إمام عاشور

صدى البلد

قررت لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي النظر فى الطعن المقدم من جانب نادى الزمالك ضد ايقاف أمام عاشور وزملائه فى الأحداث الصادرة فى مباراة قمة الشباب ٩٩ نهاية الأسبوع القادم.

ومن المقرر أن تنظر لجنة التظلمات طعن نادي الزمالك بعد انتهاء المهلة القانونية للطعن بعد مرور ١٠ أيام وفقا للوائح والقوانين المعمول بها داخل الجبلاية.

وسبق أن أصدرت إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارا يقضى بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك مواليد 1999.

وتقدمت إدارة نادي الزمالك باستئناف لدى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عادل الشوربجي، ضد القرارات الصادرة من لجنة الانضباط تجاه لاعبي الشباب بالنادي.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد ١٩٩٩.

وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

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