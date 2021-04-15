الكويت تدين هجمات الحوثي الإرهابية على المدنيين في السعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات لاستمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي، على المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأوضحت الوزارة وفقا لما ذكرته صحيفة القبس، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وزيادة وتيرتها يؤكد على أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حاسم ورادع لوضع حد لتلك الإعتداءات، نظرا لما تشكله من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني وما تمثله من تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستقرارالمنطقة إضافة ما تمثله من تقويض للجهود الدولية الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في اليمن.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام، إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.