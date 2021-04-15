عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لكل ست بيت .. أبرز الأخطاء عند طهي الأرز وحلها

طهي الأرز
طهي الأرز

الأرز من الوجبات الأساسية التي يفضلها الكثير من الأشخاص في شهر رمضان، فهو من النشويات التي تمد الجسم بالطاقة وتمنح الشعور بالشبع  لاحتوائه على نسبة عالية من النشويات والكربوهيدرات.

وكشف تقرير وفقا لموقع Taste of Home عن أخطاء تقع فيها الأمهات عند طهي الأرز، ويمكن التعرف عليها خلال التقرير التالي..
 

الخطأ الأول 
 

الأرز غير مستوي والحل أن تقومي برفع الوعاء من على النار وهو مغلق لمدة ربع ساعة، ثم الفتح وتهويته بواسطة الشوكة.

 

txt

طريقة صناعة المكرونة بخطوات مختلفة وبسيطة

txt

المكرونة سريعة التحضير فيها سم قاتل | أستاذ تغذية يكشف المسكوت عنه


الخطأ الثاني 
 

تكتل الأرز وذلك يحدث بسبب وجود نشا بكثرة والحل هو غسل الأرز جيدا وأكثر من مرة قبل الطهي، كما يمكنك أيضًا إضافة قدر قليل جدا من الزيت أو الزبدة إلى الوعاء للمساعدة في منع الالتصاق أكثر.

 

الخطأ الثالث 
 

الأرز المحروق وهو يحدث بسبب وضع الوعاء مباشرة على النار، والحل هو أن تضع عازل بين الوعاء وبين النار.

الارز طريقة عمل الأرز فوائد الأرز أخطاء الأرز طهي الأرز

موضوعات متعلقة

تناول هذا المشروب بعد وجبة السحور

نصائح يجب اتباعها في أول وجبة سحور

ترشيحاتنا

السعودية تطلق برنامج فرجت لسداد الديون عن السجناء المعسرين من المملكة و المقيمين

حسام موافي: القولون العصبي مرض نفسي.. فيديو

دعاء الصائم عند الإفطار .. سنة نبوية أجرها عظيم

التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

مش دايما صح .. 5 عناصر هامة يجب توافرها قبل عملية الليزك

رئيس الوزراء: افتتاح عدة مشروعات كبري قريبا.. والانطلاقة من الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

رئيس الوزراء: افتتاح عدة مشروعات كبري قريبا.. والانطلاقة من الصعيد

وزير الخارجية : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

السيسى يوجه بمواصلة التعاون مع "إينى" وتدعيم جهودها في تطوير الطاقة بمصر

معاقبة صديق متحرش المعادى بالحبس سنة

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ