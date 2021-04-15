لكل ست بيت .. أبرز الأخطاء عند طهي الأرز وحلها

الأرز من الوجبات الأساسية التي يفضلها الكثير من الأشخاص في شهر رمضان، فهو من النشويات التي تمد الجسم بالطاقة وتمنح الشعور بالشبع لاحتوائه على نسبة عالية من النشويات والكربوهيدرات.

وكشف تقرير وفقا لموقع Taste of Home عن أخطاء تقع فيها الأمهات عند طهي الأرز، ويمكن التعرف عليها خلال التقرير التالي..



الخطأ الأول



الأرز غير مستوي والحل أن تقومي برفع الوعاء من على النار وهو مغلق لمدة ربع ساعة، ثم الفتح وتهويته بواسطة الشوكة.



الخطأ الثاني



تكتل الأرز وذلك يحدث بسبب وجود نشا بكثرة والحل هو غسل الأرز جيدا وأكثر من مرة قبل الطهي، كما يمكنك أيضًا إضافة قدر قليل جدا من الزيت أو الزبدة إلى الوعاء للمساعدة في منع الالتصاق أكثر.

الخطأ الثالث



الأرز المحروق وهو يحدث بسبب وضع الوعاء مباشرة على النار، والحل هو أن تضع عازل بين الوعاء وبين النار.