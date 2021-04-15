طول ما أنا موجود| أحمد مجاهد: لن يُعيّن أي حكم أجنبي لأي مباراة

أعلن المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، عن تعيين حكم مصري للقمة 122 بين الأهلي والزمالك، المقرر لها 10 مايو المقبل.

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج" النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن نهائي كأس مصر والسوبر المصري بقيادة حكام مصريين، ولن يتم تعيين حكام أجانب لأي مباراة في الدوري.

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية، أنه لن يتم تعيين حكم اجنبي لأي مباراة طوال تواجدي على رأس اتحاد الكرة المصري.

وتابع:" لماذا يتم الاستعانة بحكام أجانب ونحن نمتلك العديد من الحكام المصريين الجيدين، والذين يتم الاستعانة بهم في مباريات أفريقيا.

وأوضح:" أن لجنة الحكام قامت بعمل مسحة طبية لثلاثة حكام ساحة بجانب 12 حكما مساعدا استعدادا لإدارة مباراة القمة، موضحا انه رصد مكافأة للجنة التحكيم في حال تعيين حكم غير دولي لمباراة القمة ولكن تم رفض الاقتراح من قبل اللجنة".