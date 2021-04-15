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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تقدم مصر 3 مراكز في تصنيف أفضل الدول 2021 يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح

النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تقدم مصر فى التصنيفات العالمية أمر مبشر ومطمئن ، ويؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأشار ياسر عمر  فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المسئولين عن عمل هذه التصنيفات العالمية لن يجدوا أى دولة مثل مصر فى امتلاك تراث تاريخى ، مؤكدا أن موكب المومياوات الملكية لو كان دخل فى هذا التصنيف لكانت تقدمت مصر فى تصنيف التراث عن المركز الثامن.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه لا توجد دولة فى العالم لديها كل الإمكانيات التى تتملكها مصر ، ولاتتقدم فى اى تصنيف عالمى فى كل المجالات.

وكان قد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديدًا رصد خلاله وضع مصر في تصنيف أفضل الدول الصادر عن "يو أس نيوز أند ورلد ريبورت"؛ حيث احتلت مصر فيه المركز الـ 33 عالميًّا من أصل 78 دولة حول العالم، مقارنةً بالمركز الـ 36 في 2020، وتقدمت أيضًا في معظم التصنيفات الفرعية؛ منها التصنيف الفرعي "التراث"، والذي احتلت فيه المركز الـ 8 بعدما استقر ترتيبهـــــــا فيـــه عنـــد المركـــــز الـ 13 خلال العامين الماضيين 2020، و2019.

وذلك بفضل الاكتشافات الأثرية الحديثة، كما تقدمت أيضًا في تصنيف المغامرة لتصبح في المركز الــ 27 في 2021، مقارنةً بالمركز الــ 39 في 2020، وحصدت مصر المركز الـ 46 عالميًّا في تصنيف المرونة، والـ 54 في المسؤولية الاجتماعية.

يقوم التصنيف على تحديد مدى أفضلية 78 دولة حول العالم بناءً على عدد من الخصائص ذات القدرة على دفع التجارة والسفر والاستثمار والتأثير بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية، بالاعتماد على 10 تصنيفات فرعية لكل منها وزن نسبي. واحتلت كندا واليابان وألمانيا المراكز الأولى في التصنيف على التوالي.

التصنيفات العالمية الإكتشافات الأثرية المومياوات الملكية الخطة والموازنة ياسر عمر

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