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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أثر السجائر على الوضوء

هل السجائر تبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

هل السجائر تبطل الوضوء
هل السجائر تبطل الوضوء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل السجائر تبطل الوضوء؟”.

 

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن السجائر لا تجوز ولكن لا علاقة لها بالطهارة، فشرب السجائر وإن كان غير جائز إلا أنه لا ينقض الوضوء، ولكنه يفسد الصيام.

 

حكم التدخين في نهار رمضان

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن التدخين عادة سيئة مُحرمة شرًعا تضر بصحة الإنسان ومُفْسِدٌ للصوم.

وأضاف «المفتي» أن الدخان الناتج عن حرق التبغ يتكاثف فيصير جِرْمًا دخل جوف الإنسان بتجاوزه الحلقوم يؤدى إلى فساد الصوم، ويجب على من دخن في نهار رمضان قضاء اليوم مرة أخرى. 

 

حكم شرب  السجائر
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البحوث الطبية المعاصرة تقول إن التدخين وشرب الدخان بالغ الضرر ويسبب الوفاة قطعًا. 


وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «ما حكم شرب الدخان أو السجائر ؟»، أن المؤسسات الطبية العالمية ألزموا شركات التدخين أن يكتبوا على علب السجائر "ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة" حتى يرفعوا مسؤليتهم عن المدخنين الذين ربما قضوا نحبهم فى التدخين.

 

وأشار إلى أنه  بناءً على هذه كل المعطيات تيقن الضرر البالغ الذى يسببه التدخين وهو الوفاة فضلًا عن أضرار أخرى كثيرة وبهذا أفتت دار الإفتاء أن هذا مما يمنع ومما لا يجوز.


وتابع أن تعمد استنشاق وابتلاع الدخان الناتج عن حرق نبات التبغ أو أي ما يسمى السجاير حرام شرعًا.

السجائر الوضوء الإفتاء نهار رمضان التدخين فتاوي وأحكام الصيام

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