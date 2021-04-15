رئيس" الشيوخ" ناعيا مكرم محمد أحمد :فقدنا علما من أعلام الصحافة

نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد احمد الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقيب الصحفيين الأسبق والذي وافته المنية اليوم مؤكدا اننا فقدنا علما من اعلام الصحافة المصرية والعربية وقلماً وطنياً شريفاً.



وقال رئيس الشيوخ اننا ببالغ الحزن والاسي نشاطر أسرة الفقيد الكريم و كافة زملاءه وتلاميذه من رجال الأعلام والصحافة والفكر الأحزان داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.