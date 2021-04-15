رسميا.. انفصال جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز

أعلن الثنائي الشهير جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز، إلغاء خطبتهما وانفصالهما رسميا، في بيان مشترك اليوم، بعد فترة طويلة من التكهنات حول علاقتهما وتأجيل حفل زواجهما.

بيان مشترك لجينيفر وأليكس

وقالت لوبيز ورود في بيانهما، إنهما فضلا البقاء كصديقين، ويتطلعان إلى الحفاظ على العلاقة في هذا الإطار، بعد عامين من إعلان خطبتهما وتقديم نجم البيسبول الشهير بطلب الزواج إلى المغنية العالمية.

وأشار الثنائي في بيان نشرته وسائل الإعلام الأجنبية، إلى أنهما سيواصلان العمل سويا في أعمالهما ومشروعاتهما المشتركة، متمنين الأفضل لبعضهما البعض ولأطفالهما من آخرين، بعدما عاشا جميعا سويا لفترة طويلة.

وشكر كل من لوبيز ورودريجيز الجميع كل من أرسل لهما كلمات الدعم خلال الفترة الماضية، بعد وقوع مشكلات بينهما على غرار فضيحة خيانة شهيرة وقع فيها نجم البيسبول الشهير.

قالت مصادر من قبل إن لوبيز 51 عاما، وأليكس 45 عاما، لم ينفصلا وقررا محاولة إصلاح الأمور ومعرفة ما يجب فعله في هذه الأزمة، لكن يبدو أن الأمور لم تحل تماما.

بدأ الثنائي المواعدة عام 2017، وأعلنا خطبتهما في مارس 2019، أثناء قضاء إجازاتهما في جزر الباهاما، ولكن بسبب جائحة كورونا تأجل الزفاف مرتين.