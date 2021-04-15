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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف رمزي في احدث ظهور

رمضان كريم...شريف رمزي يشارك متابعيه بصورة من سيارته

شريف رمزي
شريف رمزي

نشر الفنان شريف رمزي صورا جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

و ظهر شريف رمزي في الصورة من سيارته و علق قائلا :"رمضان كريم ".

 

وكان قد أعلن الفنان شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.

 

وغرّد على "تويتر"، وكتب "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".

 

كان الفنان شريف رمزى أعلن مؤخرا إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال شريف رمزى "الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللى اتعامل معايا الفترة اللى فاتت يخلى باله".

 

وأعلنت بعدها شقيقته المنتجة شهد رمزى، ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزى وشقيقة الفنان شريف رمزى عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وكتبت شهد "إصابتي بفيروس كورونا منذ 11 يومًا حتى الآن.. تمنوا لي الشفاء السريع".

شريف رمزي انستجرام التواصل الاجتماعي الفن رمضان

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