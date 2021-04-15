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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز الإفطار في نهار رمضان لمن يسافر يوميا؟ .. علي جمعة يجيب

صدى البلد

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله - سبحانه وتعالى- رخص للصائم المسافر أن يفطر، متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين، وتُقدران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر.

وأضاف "جمعة" في إجابته عن سؤال: "ما حكم الإفطار في نهار رمضان لمن يداوم على السفر؟" أنه يشترط أيضًا ألا يكون سفره هذا بغرض المعصية، موضحا "أتاح الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة".

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن السفر صلح أن يكون علة للفطر؛ لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت.

ونوه المفتى السابق: أما المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها؛ ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [سورة البقرة: الآية 185].

وواصل أنه متى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر؛ سواء أشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفره هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية، وبين الله سبحانه مع ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرخص في الفطر بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [سورة البقرة: الآية 184].

ونبه الدكتور على جمعة أن الصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُق عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُره له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.
 

رخص للصائم المسافر علي جمعة رخصة الفطر

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