الصحة العراقية توضح أليات تلقي اللقاح للمصابين سابقا بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس، عن امكانية تلقي اللقاح للمصابين سابقا بكوفيد ١٩ فيمكن للشخص المصاب باصابه سابقه ان يأخذ اللقاح في اي وقت لكن ان يكون قد تشافى من المرض شفاء تام ولا توجد لديه اي اعراض.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة د. ربى فلاح حسن وفقا لما نشرته السومرية نيوز :انه"فيما يخص اخذ اللقاح للمصابين سابقا بكوفيد ١٩ فيمكن للشخص المصاب باصابه سابقه ان يأخذ اللقاح في اي وقت لكن ان يكون قد تشافى من المرض شفاء تام ولا توجد لديه اي اعراض ".

وأضافت الوزارة العراقية أنه لا داعي للانتظار لمدة ٦ اشهر بالاخص اذا كان من الفئات المشمولة باخذ اللقاح ومن ضمن الاولويات لاخذه وهذه توصيات جاءت من قبل منظمة الصحة العالمية.

