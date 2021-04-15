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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مذيبات الجلطات

خبير أوبئة يوضح سبب الإيقاف المؤقت لـ لقاح جونسون في أمريكا

لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إنه تم إيقاف لقاح جونسون آند جونسون مؤقتا في الولايات المتحدة، من جانب الـ CDC والـ FDA لدراسة أفادت بإصابة 6 سيدات بجلطات بعد 3 أسابيع من تلقي اللقاح.

وأوضح عنان، لـ"صدي البلد" أن لقاح جونسون هو نفس آلية لقاح اكسفورد استرازينيكا الذي يعاني متلقوه من نفس التجلطات النادرة (Adenovirus vector).

وأضاف أستاذ اقتصاديات علم الأوبئة، أن نسبة الإصابة بالجلطات نادرة بأقل من واحد في المليون، وفي لقاح استرازينيكا 4 في المليون.

وأوضح عنان، أن الرجال أكثر عرضة للإصابة الحادة من الفيروس، ولكن السيدات أكثر عرضة للأعراض الجانبية كما تلاحظ.


ونوه عنان، بعدم القلق لمتلقي لقاح استرازينيكا أو جونسون، ونصحهم بزيارة الطبيب حال الشعور بثقل في الأطراف أو صداع (بعد أكثر من أسبوع من تلقي اللقاح)، موضحا أن الطبيب من الممكن أن ينصح أشخاصا بعينهم بمذيبات للجلطة مع اللقاح.


وأردف: “النسبة مش مقلقة وتظل أقل بكثير من التدخين مثلا أو حبوب منع الحمل أو الفيروس نفسه والذي نسبته في التسبب بجلطات ١٦،٥٪” .

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