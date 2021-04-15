مخرج "ملوك الجدعنة" يتحدث عن خطأ "درجة أمين الشرطة" وفيرارى حسن الرداد في المسلسل

خاص لصدى البلد

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "ملوك الجدعنة" خطأ في أحد المشاهد يظهر فيه أمين شرطة بشارة على الكتف تحتوي على 4 شرائط بدلا من 3.

وقال المخرج أحمد خالد موسي لصدى البلد أن الأخطاء في أي مسلسل واردة مؤكدا أنه حرص على أن يخرج مسلسل " ملوك الجدعنة " على أفضل ما يكن .



وعن خطأ مشهد حسن الرداد، والذي ظهر فيه يطارد شخص آخر وهو يقود عربية فيرارى وفرامل اليد الخاصة بها مرفوعة قال: "الجرافيكس في الشوتات دي كان من المفترض أن يتم مسح ما ظهر ويكتب مكانها كلام آخر.. لكن بسبب ضيق الوقت من الطبيعي أن تظهر أخطاء".

وأكد موسي " أنهم من أقل المسلسلات التي حصلت على إجازة في الفترة الأخيرة .. لأنهم بدأوا تصوير المسلسل في منتصف شهر فيراير الماضي وكانوا سيتخلفون عن الموسم الرمضاني بشكل كبير .. وصوروا تقريبا ٧٠ يوما حصلوا منهم على أسبوع إجازة فقط".

اختتم: "سعيد للغاية بالنجاح الكبير الذي يحققه المسلسل ؛ بشهادة الجميع هو أحد أهم المسلسلات بعد عرض أول ثلاث حلقات".

تصدر مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي يعرض على قناة "MBC Masr"، المراكز الأولى بتريند موقع "تويتر"، بعدما حققت الحلقات الأولى منه نجاحا جماهيريا واسعا، ونالت إعجاب الجمهور وحازت على انتباهه.

وتصدر هاشتاج الفنان مصطفى شعبان، المركز الأول بتريند "تويتر"، وجاء في المركز الثاني هاشتاج "ملوك الجدعنة"، تلاه هاشتاج الفنان عمرو سعد.

"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.

ويُعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" على قناة "MBC Masr" في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا، وأيضًا على منصة شاهد "vip".

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