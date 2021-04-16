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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لهواتف آيفون.. كيفية تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة بتقنية HDR؟

هاتف آيفون
هاتف آيفون

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية الرئيسية لهواتف آيفون الحديثة، في قدرتها على تصوير مقاطع فيديو بتقنية HDR، ولكن نظرًا لأن مقاطع HDR تستهلك مساحة أكبر ولا يتوفر لدى معظم الأشخاص شاشات متوافقة لمشاهدتها بكامل دقتها، تقوم أجهزة آبل بإيقاف تشغيل ميزة HDR افتراضيًا.

ووفقا لما ذكره موقع "howtogeek"، تتوفر تقنية HDR في هواتف آيفون الرائدة، وهي تعني المدى الديناميكي العالي، فهي تعد ميزة متطورة تسمح بإعادة إنتاج الألوان بشكل أفضل في أي مشهد معين.

 

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فعندما يتم تمكين تقنية HDR، يكون جهاز آيفون الخاص بك قادرا على تسجيل نطاق أوسع من الألوان، والذي يتوازن بشكل أكثر دقة تباين المناطق الأكثر قتامة والأفتح في الإطار، علاوة على ذلك، تدعم تقنية HDR القدرة الخاصة بـ iPhone Dolby Vision، مما يساعد الشاشة المستهدفة على تحقيق أقصى استفادة من جميع البيانات المرئية الإضافية.

ولتمكين تقنية HDR بهواتف آيفون اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: من أجل تسجيل مقطع فيديو بتقنية HDR، على هاتفك الآيفون، اذهب إلى إعدادات Settings هاتفك، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى خيار الكاميرا.

Visit Camera settings on your iPhone

الخطوة الثانية: قم بتحديد خيار تسجيل الفيديو Record Video.

Visit Record Video settings on iPhone

الخطوة الثالثة: قم بتمكين الزر بجوار ميزة فيديو HDR (كفاءة عالية).

Enable HDR video recording on iPhone

الخطوة الرابعة: سيبدأ هاتفك بتسجيل مقاطع فيديو HDR، ولكن ضع في اعتبارك أن مقاطع الفيديو هذه تكون عالية الدقة ويتم حفظها على جهازك بتنسيق HEVC، وليس بصيغة MP4 المتعارف عليها.

الجدير بالذكر أن هواتف iPhone 12 و iPhone 12 mini من آبل، يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بتقنية HDR، بمعدل 30 إطارًا في الثانية، يمكن لجهازى آيفون 12 برو و برو ماكس المتطور أن يصل إلى 60 إطارًا في الثانية، ومع ذلك، قد يتغير هذا على أجهزة iPhone الأحدث التي تعمل بإصدارات مختلفة من iOS.

هواتف آيفون تقنية HDR مقاطع فيديو هواتف iPhone 12 آيفون

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