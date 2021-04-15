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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك: جاهزون لمواجهة الأهلى فى القمة

صدى البلد

أكد أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الفوز الذي حققه الفريق على حرس الحدود يعد مهما، "خاصة أن الجميع كان في حالة تركيز كبيرة"، مشددا على أن النتيجة مرضية في ظل غياب العديد من اللاعبين المؤثرين بالفريق.

وقال نبيه في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إن الجهاز الفني قام بإشراك أكثر من لاعب كان بعيدا عن المباريات خلال الفترة الماضية، "وحاولنا بكل الطرق فصل الفريق عن مباراة القمة والأجواء الحالية".

وأضاف أن اللاعبين جاهزون على المستوى البدني للفترة المقبلة وعلي رأسها مواجهة الأهلي بالدوري المصري الأحد المقبل، خاصة أن الجهاز الفني يحاول بقدر الإمكان منح الشباب فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن عودة أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمود جنش وعبد الله جمعة وطارق حامد، في لقاء الأهلي مهمة وإضافة قوية للزمالك.

بينما أكد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد أن الزمالك قدم مباراة جيدة أمام حرس الحدود رغم الغيابات العديدة.

وقال إن الجهاز الفني اطمأن على جاهزية محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بعد عودته للمشاركة في المباريات بعد فترة الإصابة، وكذلك على محمود عبد العزيز ومنح الفرصة لبعض اللاعبين الناشئين في مباراة الحدود.

وأضاف عبد المقصود أن الزمالك نجح في العودة بعد التأخر ، وأشاد بروح اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز في اللقاء.

وحول الزمالك تأخره أمام الحرس إلى فوز بنتيجة 3 / 1 ليتأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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