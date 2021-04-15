جوجل تختبر خاصية جديدة لفلترة الصور المخزنة على أجهزة الأندرويد

تختبر شركة (جوجل) إضافة خاصية جديدة لفلترة الصور المخزنة على معرض الصور والمعروف بإسم "Photo Gallery .

وقال جان مانشون وونج، المسئول عن تقنية البحث عن الخواص الجديدة في التطبيقات الالكترونية إن هذه الخاصية الجديدة ستتيح فرصة للمستخدمين لفلترة الصور الموجودة لديهم أثناء البحث في معرض الصور.

وأضاف وونج أن شركة جوجل لم تذكر أي معلومات على موعد إتاحة هذه الخاصية قريبا للاستخدام بشكل عام، مشيرا إلى أن خاصية الفلترة ستظهر في شكل "زر" أسفل صفحة البحث عن الصور، بالإضافة إلى إمكانيات أخرى تتعلق بالفيديوهات وصور السيلفي والصور المتحركة.

وأضافت جوجل تحديثات جديدة - في الفترة الأخيرة - على التطبيقات الخاصة بالصور والفيديوهات وتعديل الألوان والإضاءة، بالإضافة إلى أن الشركة أعلنت إنهاء إمكانية التخزين غير المحدودة لمعرض الصور وأنها سوف تفرض رسوم على أى مساحة تخزينية تزيد عن 15 جيجا بيت إعتبارا من الاول من يونيو القادم.

