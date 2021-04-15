الصحة تشدد على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات .. فيديو

قال الدكتور علاء عيد ، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة ، إن الإجراءات الاحترازية مهمة جدا اتباعها فى شهر رمضان المبارك للوقاية من عدوى الكورونا ،لافتا إلى أن الدولة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات مثل منع عمل موائد الرحمن .

وأضاف علاء عيد ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج اليوم ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أنه منع الاعتكاف فى المساجد ، والتطبيق الشديد حتى لا نمنع الصلاة فى المساجد .

وأشاررئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة ، إلى أن شهر رمضان المبارك يتم فيه التجمع العائلى من الإفطار وحتى وقت السحور لذلك لابد من تقليل عملية التجمعات ،منوها إلى أن من يظهر عليه أى أعراض ولو بسيطة يلتزم العزل المنزلى .

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة ، أنه لابد من التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات المختلفة وإيقاف موائد الرحمن أثناء الشهر ، موضحا أن الإعلام شريك أساسى فى نشر الوعى الصحى بالمجتمع .

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة ، أنه يتوجه إلى الشعب فى كافة المنصات الإعلامية محذرا من خطورة تزايد حالات كورونا عالمياً ومحلياً ورفع الوعى بأهمية التطعيم ، لذلك فلابد جدا من الالتزام بكافة قرارات الدولة الصحية .