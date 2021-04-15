بيكا ولورديانا ضحيتا حلقة اليوم من "رامز عقله طار"

وقع ضحية رامز جلال الليلة، فى برنامجه " رامز عقله طار" مطرب المهرجانات حمو بيكا ومعه الراقصة الاستعراضية لوردينا.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

وخلال البرومو، ظهر عدد من المشاهير في المجالات كافة ومنهم اللاعب الدولي رمضان صبحي نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، والفنان محمد هنيدي، ونيللي كريم، والمطرب الشعبي حمو بيكا، واللاعب الدولي مروان محسن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي.

