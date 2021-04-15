المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بقتل نجار بمنيا القمح

إصابة 8 أشخاص بكسور في حادث تصادم

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بقتل نجار بقرية المعالي بمركز منيا القمح، وبراءة 4 آخرين.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى منيا القمح بوصول "سمير ق" 50 سنة نجار مقيم قرية المعالى دائرة المركز، جثة هامدة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات تجدد خلافات بين عائلة " ق" طرف أول، وعائلات "ج" و"ط" و"ب" طرف ثانى، وحدث بينهم العديد من المشادات والمشاجرات ووقوع إصابات من الطرفين بسبب خلافات الجيرة، وحدوث أكثر من جلسة عرفية بينهما، ويوم الحادث تجددت الخلافات، وحدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة بين أحد أبناء عائلة "ق" وعائلة "ب" أسفرت عن قيام 6 أشخاص من أبناء عائلتى" ط" و" ب" بالتوجه إلى مكان يجلس فيه "سمير ق" 50 سنة نجار ونجل عمه "محمد ص"، وتم التعدى عليهما بالضرب المبرح بالعصى والشوم، وقتل "سمير" وإلقاء جثته فى مياه البحر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، من ضبط 8 من المتهمين فى واقعة القتل، واحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 31774 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة منيا القمح، التى أصدرت حكمها.

وعلي جانب اخر، فقد أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل، علي طريق أبو حماد الجمالية بدائرة مركز أبو حماد، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورد من بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري نقل ، علي طريق أبو حماد الجمالية بدائرة مركز أبو حماد ، وإصابة ٨ أشخاص بكدمات وكسور.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة و أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وعلي جانب اخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لتزويره فى محررين رسميين بطاقة رقم قومى، ورخصة قيادة.

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية المتهم " ن ا" 49 سنة عامل مقيم مركز بلبيس،الي محكمة الجنايات لقيامه بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين "بطاقة رقم قومى، ورخصة قيادة" منسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر، وقام بالتعديل بالبيانات الخاصة به.

فينا تبين من تحريات ضباط مباحث قسم ثانى العاشر، صحة الواقعة وتم التحفظ على المتهم واحالته الي محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية رقم 1625 لسنة 2020 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، والمقيدة رقم 2144 لسنة 2020، كلى جنوب الزقازيق.