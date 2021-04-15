عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص بكسور في حادث تصادم 

المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بقتل نجار بمنيا القمح

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بقتل نجار بقرية المعالي بمركز منيا القمح، وبراءة 4 آخرين.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى منيا القمح بوصول "سمير ق" 50 سنة نجار مقيم قرية المعالى دائرة المركز، جثة هامدة.

 

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات تجدد خلافات بين عائلة " ق" طرف أول، وعائلات "ج" و"ط" و"ب" طرف ثانى، وحدث بينهم العديد من المشادات والمشاجرات ووقوع إصابات من الطرفين بسبب خلافات الجيرة، وحدوث أكثر من جلسة عرفية بينهما، ويوم الحادث تجددت الخلافات، وحدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة بين أحد أبناء عائلة "ق" وعائلة "ب" أسفرت عن قيام 6 أشخاص من أبناء عائلتى" ط" و" ب" بالتوجه إلى مكان يجلس فيه "سمير ق" 50 سنة نجار ونجل عمه "محمد ص"، وتم التعدى عليهما بالضرب المبرح بالعصى والشوم، وقتل "سمير" وإلقاء جثته فى مياه البحر.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، من ضبط 8 من المتهمين فى واقعة القتل، واحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 31774 لسنة 2020  جنايات مركز شرطة منيا القمح، التى أصدرت حكمها.

 

وعلي جانب اخر، فقد أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور في  حادث تصادم  بين سيارة ميكروباص وأخري نقل، علي طريق أبو حماد الجمالية  بدائرة مركز أبو حماد، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورد من بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري نقل ، علي طريق أبو حماد الجمالية  بدائرة مركز أبو حماد ، وإصابة ٨ أشخاص بكدمات وكسور.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة و أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

 

وعلي جانب اخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لتزويره فى محررين رسميين  بطاقة رقم قومى، ورخصة قيادة.

 

 

 

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية المتهم "  ن  ا" 49 سنة  عامل مقيم مركز بلبيس،الي محكمة الجنايات لقيامه بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين  "بطاقة رقم قومى، ورخصة قيادة" منسوب صدورها  لوحدة مرور مدينة نصر، وقام بالتعديل بالبيانات الخاصة به.

 

فينا تبين من تحريات ضباط مباحث قسم ثانى العاشر، صحة الواقعة وتم التحفظ على المتهم واحالته الي محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية رقم 1625 لسنة 2020 جنايات قسم ثان  العاشر من رمضان، والمقيدة رقم 2144 لسنة 2020، كلى جنوب الزقازيق.

ترشيحاتنا

السعودية تطلق برنامج فرجت لسداد الديون عن السجناء المعسرين من المملكة و المقيمين

حسام موافي: القولون العصبي مرض نفسي.. فيديو

دعاء الصائم عند الإفطار .. سنة نبوية أجرها عظيم

التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

مش دايما صح .. 5 عناصر هامة يجب توافرها قبل عملية الليزك

رئيس الوزراء: افتتاح عدة مشروعات كبري قريبا.. والانطلاقة من الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

رئيس الوزراء: افتتاح عدة مشروعات كبري قريبا.. والانطلاقة من الصعيد

وزير الخارجية : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

السيسى يوجه بمواصلة التعاون مع "إينى" وتدعيم جهودها في تطوير الطاقة بمصر

معاقبة صديق متحرش المعادى بالحبس سنة

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ