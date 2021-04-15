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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على عادات كان يحرص عليها الرسول في رمضان

الشيخ السيد عرفه
الشيخ السيد عرفه

كشف الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أهم العادات التي كان يحرص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان المبارك .

وقال الشيخ “عرفة ” ، خلال لقائه ببرنامج ، رسائل رمضانية ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، كان دائما يبشر الناس كما كان وجهه منيرا.

وأضاف  عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، كان يستقبل شهر رمضان بالترحاب، كما علمنا  أن الصيام عبادة وفرض مستشهداً بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

وأشار  عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن الصيام ليس عن الطعام والشراب  فقط، وإنما عن جميع الشهوات.

اخبار توك شو الشيخ السيد عرفة رمضان

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