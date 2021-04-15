حسام موافي: القولون العصبي مرض نفسي.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، عن أسباب القولون العصبي وكيفية علاجه.

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن القولون العصبى مرض نفسي، ويجب على الطبيب علاجه نفسيا"، موضحا أن مريض القولون العصبي يعالج عند الطبيب النفسي.

ووجه حسام موافي، رسالة للموظفين المتقاعسين عن العمل فى رمضان، قائلا: "لو مش قادر على الصيام ما تصومش بس ما تعطلش مصالح الناس لأنه حرام عليك".

وتابع موافى أن هناك فرق كبير بين إسقاط الفرض والثواب، قائلا: "ليس منطقا أن تعطل مصالح الناس بحجة الصوم".

وأكد حسام موافي، أن رسولنا الكريم أكد أن الثواب على قدر المشقة.