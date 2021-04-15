حسام موافى: تشققات القدم قد تكون مرضا باطنيا أو جلديا.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني أسباب تشققات القدم.

وقال موافى، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن تشققات القدم، قد تكون مرض باطني قد يكون التهاب أوعية دموية، ذئبة حمراء، تليف جلدى، أو أمراض جلدية.

وأشاد موافى بالكورتيزون قائلا:"من أفضل الأدوية وأنقذ حياة الملايين من البشر".

وعن القولون العصبى قال موافى أنه مرض نفسي، ويجب على الطبيب علاجه نفسيا، معقبا:" مريض القولون العصبى يعالج عند الطبيب النفسي".

ووجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، رسالة للموظفين المتقاعسين عن العمل فى رمضان.

وقال موافي، "لو مش قادر على الصيام ما تصومش بس ما تعطلش مصالح الناس لأنه حرام عليك".

وتابع موافى أن هناك فرق كبير بين إسقاط الفرض والثواب، قائلا: "ليس منطقا أن تعطل مصالح الناس بحجة الصوم".

وأكد حسام موافى أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، أن رسولنا الكريم أكد أن الثواب على قدر المشقة.