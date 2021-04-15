سعد الصغير ضيف شيخ الحارة والجريئة الليلة

مفاجأة بالحلقة

يحل الفنان سعد الصغير، الليلة، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يعرض عبر قناة "القاهرة والناس".

ويكشف سعد خلال الحلقة، كثيرًا من التفاصيل الشخصية في حياته، وأزماته في الفترة الأخيرة مع مطربي المهرجانات، كما يوضح رأيه في هذا النوع من الغناء، وعلاقته بحمو بيكا، وحسن شاكوش.

ويوضح سعد حقيقة وجود خلاف بينه وبين المطرب الشعبي محمود الليثي وبوسي والمنتج محمد السبكي، كما يتحدث عن حقيقة زواجه السري من برلنتي عامر، وهل هي حقيقة أم شائعة.

