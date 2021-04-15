عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بالحلقة

سعد الصغير ضيف شيخ الحارة والجريئة الليلة

الفنان سعد الصغير
الفنان سعد الصغير

يحل الفنان سعد الصغير، الليلة، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يعرض عبر قناة "القاهرة والناس".

ويكشف سعد خلال الحلقة، كثيرًا من التفاصيل الشخصية في حياته، وأزماته في الفترة الأخيرة مع مطربي المهرجانات، كما يوضح رأيه في هذا النوع من الغناء، وعلاقته بحمو بيكا، وحسن شاكوش.

ويوضح سعد حقيقة وجود خلاف بينه وبين المطرب الشعبي محمود الليثي وبوسي والمنتج محمد السبكي، كما يتحدث عن حقيقة زواجه السري من برلنتي عامر، وهل هي حقيقة أم شائعة.
 

المخرجة إيناس الدغيدي سعد الصغير شيخ الحارة والجريئة محمود الليثي

ترشيحاتنا

تحسه داخل يفتتح مصنع تكاتك.. وصلة سخرية لـ رامز جلال من حمو بيكا

استدعاء سيارات جمس وشفروليه وكاديلاك 2021

TCL تعلن عن 3 هواتف جديدة بشاشة كبيرة وبميزانية أفضل

السعودية تطلق برنامج فرجت لسداد الديون عن السجناء المعسرين من المملكة و المقيمين

حسام موافي: القولون العصبي مرض نفسي.. فيديو

دعاء الصائم عند الإفطار .. سنة نبوية أجرها عظيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

رئيس الوزراء: افتتاح عدة مشروعات كبري قريبا.. والانطلاقة من الصعيد

وزير الخارجية : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

السيسى يوجه بمواصلة التعاون مع "إينى" وتدعيم جهودها في تطوير الطاقة بمصر

معاقبة صديق متحرش المعادى بالحبس سنة

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ